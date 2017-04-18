Смольный не согласовал митинг оппозиции из-за переноса субботника Организаторы митинга отметили, что это "ничего не меняет"

Смольный отказал в согласовании оппозиционной акции «Надоел» из-за субботника, перенесенного на 29 апреля из-за ожидаемой непогоды. Об этом в своем Facebook сообщил во вторник один из организаторов акции, координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

По словам Пивоварова, чиновники сообщили, что 29 апреля по маршруту, предложенному оппозицией, пройдет городской субботник. Координатор движения отметил, что пригласит участников субботника присоединиться к акции.

«Этот отказ ничего не меняет», — считает Пивоваров. Он напомнил о том, что оппозиция приглашает горожан принести обращения в офис полномочного представителя президента на Петровской набережной. «Коррупция в высших эшелонах власти, сверх дорогие и иногда совершенно бессмысленные проекты, неоправданный рост тарифов, оскорбительные переименования топонимических объектов, бездарность и неспособность чиновников и — самое главное — несменяемость власти – вот те вещи, о которых мы хотим заявить на акции 29 апреля», — отмечает оппозиционер.

Напомним, накануне городской комитет по благоустройству перенес субботник с 22 на 29 апреля. Это объяснили прогнозами синоптиков. В Смольном ожидают, что на субботник придут около 230 тыс. петербуржцев.