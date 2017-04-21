Антимонопольный комитет Украины просит арестовать имущество «Газпрома» По делу о штрафе в $6,4 млрд

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) попросил арестовать имущество «Газпрома» по делу о штрафе в $6,4 млрд. Об этом глава ведомства Юрий Терентьев сообщил на своей странице в Facebook в пятницу.

«Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с «Газпрома» направлено в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции», — написал Терентьев. Он также приложил к посту фотографии искового заявления.

Напомним, в 2015 году АМКУ выписала «Газпрому» штраф на 86,86 млрд гривен ($3,2 млрд). Регулирующий орган посчитал, что компания злоупотребляла монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах. В российской компании заявили, что у них нет бизнеса в республике. Украинские суды отклоняли апелляции «Газпрома». С учетом пени сумма увеличилась до $6,4 млрд.