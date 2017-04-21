За захоронение тела Ленина выступают 62% россиян Законопроект о захоронении Ленина в Госдуму внесли накануне

За захоронение тела Владимира Ленина выступают 62% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу.

За то, чтобы оставить тело Ленина в Мавзолее выступают 30% россиян. В целом, 40% респондентов считают, что Мавзолей с телом Ленина на Красной площади — это противоестественно и неправильно. Еще 22% опрошенных придерживаются противоположенной позиции.

Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект о захоронении Ленина. С инициативой выступили депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект крупнейшей провокацией против российской государственности.