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21.04.17 / 12:54 Новости / Россия и мир

За захоронение тела Ленина выступают 62% россиян

Законопроект о захоронении Ленина в Госдуму внесли накануне

Фото АБН

Фото АБН

За захоронение тела Владимира Ленина выступают 62% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу.

За то, чтобы оставить тело Ленина в Мавзолее выступают 30% россиян. В целом, 40% респондентов считают, что Мавзолей с телом Ленина на Красной площади — это противоестественно и неправильно.  Еще 22% опрошенных придерживаются противоположенной позиции.

Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект о захоронении Ленина. С инициативой выступили депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект крупнейшей провокацией против российской государственности.

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