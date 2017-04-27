Все новости

27.04.17 / 21:57 Новости / Россия и мир / Спорт

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

На первом турнире после 15-месячной дисквалификации

Мария Шарапова, фото с сайта tennis.sport-express.ruМария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Штутгарте. Игра прошла в четверг.

Во втором раунде турнира Шарапова обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову в двух сетах со счетом 7:5 и 6:1. Для Марии этот поединок стал вторым после почти что полуторагодовалой дисквалификации за употребление мельдония.

Шарапова осталась единственной россиянкой на соревновании. Во втором раунде потерпела поражение другая представительница России Светлана Кузнецова. В одной четвертой финала соперницей уроженки Нягани станет Анетт Контавейт из Эстонии. Отметим, Мария Шарапова трижды в карьере выигрывала турнир WTA в Штутгарте.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

115 SQL queries done. Page generation took 0,132 seconds.