Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте На первом турнире после 15-месячной дисквалификации

Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Штутгарте. Игра прошла в четверг.

Во втором раунде турнира Шарапова обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову в двух сетах со счетом 7:5 и 6:1. Для Марии этот поединок стал вторым после почти что полуторагодовалой дисквалификации за употребление мельдония.

Шарапова осталась единственной россиянкой на соревновании. Во втором раунде потерпела поражение другая представительница России Светлана Кузнецова. В одной четвертой финала соперницей уроженки Нягани станет Анетт Контавейт из Эстонии. Отметим, Мария Шарапова трижды в карьере выигрывала турнир WTA в Штутгарте.