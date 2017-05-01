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01.05.17 / 16:14 Новости / Политика / Россия и мир

Макрона во втором туре поддержит 61% избирателей — опрос

Также политик допустил возможность выхода Франции из ЕС

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макрон опросНа выборах президента Франции за бывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона могут проголосовать 61% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании OpinionWay.

Ранее за Макрона были готовы отдать свой голос 60% респондентов. Кроме этого, в понедельник политик в интервью заявил, что Европейскому Союзу необходимо провести реформы или же столкнуться с перспективой выхода Франции из его состава.

Отметим, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Первый этап проходил 23 апреля. Его выиграли Макро и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Последняя не раз заявляла, что Франции лучше прекратить свое членство в ЕС.

По материалам: ria.ru
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