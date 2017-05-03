Застройщик в Шушарах пообещал убрать мусор конкурента При подготовке участка к возведению дома

Компания ФСК «Лидер» пообещала убрать мусор со своего объекта в Шушарах, который, предположительно, ранее принадлежал другому застройщику — компании «Дальпитерстрой». ФСК «Лидер» сообщил об этом АБН в среду.

«Мы не выясняли, кому принадлежит этот грунт. В данный момент он находится на нашей территории, которая огорожена и является строительной площадкой. Мы его уберем при подготовке участка к возведению дома», — пояснили в компании.

Отметим, ранее координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев сообщил о том, что «Дальпитерстрой» переместил несанкционированную свалку на территорию другого застройщика. Это якобы произошло перед проверкой инспекторов ГАТИ.