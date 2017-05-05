Пенсионеры, Путин, Минкомсвязь. Итоги пятницы

День начался с известия о том, что Кудрин предложит Путину сократить число пенсионеров. Потом Путин предложил провести Олимпиаду-2028 в Петербурге. Ну и напоследок Минкомсвязь разродилось планом по цифровой экономике РФ.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложит президенту России Владимиру Путину сократить число пенсионеров в стране. Их должно стать на 9% меньше.

Путин не исключил возможности проведения Олимпиады-2028 в Петербурге. Ну, и еще в Казани.

В Минкомсвязи сформировали план по развитию цифровой экономики в России. Так, к 2025 году города и села с населением более 1 тыс. человек обязательно обеспечат интернетом. К тому же времени в 25 городах России запустят беспилотный общественный транспорт.