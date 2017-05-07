Все новости

07.05.17 / 21:38 Новости / Россия и мир / Спорт

«Спартак» досрочно стал чемпионом России по футболу

Из-за проигрыша «Зенита» - «Тереку»

Фото Валерия Шарифулина / ТАСС

Фото Валерия Шарифулина / ТАСС

Футбольный клуб «Спартак» досрочно стал чемпионом России 2016-2017 среди команд премьер-лиги. Об этом стало известно в воскресенье.

Московская сборная обеспечила себе золото благодаря тому, что петербургский «Зенит» на домашнем стадионе на Крестовском острове уступил грозненскому «Тереку» — 0:1. Гол в ворота противника на 65-й минуте забил Аблайе Мбенге.

За три тура до окончания турнира у «Спартака» было 63 очка, у ЦСКА – 53, у «Зенита» — 52. Отметим, последний раз ФК «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году. Команду привел к победе итальянец  Массимо Каррера, возглавивший клуб в прошлом году. Теперь «Спартак» сможет сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона прямо с группового этапа.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,118 seconds.