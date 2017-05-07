«Спартак» досрочно стал чемпионом России по футболу Из-за проигрыша «Зенита» - «Тереку»

Футбольный клуб «Спартак» досрочно стал чемпионом России 2016-2017 среди команд премьер-лиги. Об этом стало известно в воскресенье.

Московская сборная обеспечила себе золото благодаря тому, что петербургский «Зенит» на домашнем стадионе на Крестовском острове уступил грозненскому «Тереку» — 0:1. Гол в ворота противника на 65-й минуте забил Аблайе Мбенге.

Этого дня мы ждали долгих шестнадцать лет. И вот свершилось! «Спартак» снова чемпион! ⚪ https://t.co/Mzqt1u4flS pic.twitter.com/6toO4bjUdM — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 мая 2017 г.

За три тура до окончания турнира у «Спартака» было 63 очка, у ЦСКА – 53, у «Зенита» — 52. Отметим, последний раз ФК «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году. Команду привел к победе итальянец Массимо Каррера, возглавивший клуб в прошлом году. Теперь «Спартак» сможет сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона прямо с группового этапа.