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08.05.17 / 06:55 Новости / Общество / Россия и мир

Ельцин-центр принял за оскорбление слова Михалкова о премии «Европейский музей года»

И извинился за них перед музейным сообществом

Никита Михалков, фото пресс-службы Совета ФедерацииПрезидентский центр им. Б. Н. Ельцина, расположенный в Екатеринбурге, расценил как оскорбление слова режиссера Никиты Михалкова о том, что получение музеем премии «Европейский музей года» сравнимо «с железным крестом от Вермахта». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте центра накануне.

Помимо этого, сотрудники Ельцин-центра извинились перед музейным сообществом за высказывания Никиты Михалкова. Они также отметили, что режиссер оскорбил не только музей в Екатеринбурге, но и многие европейские музеи, которые уже сорок лет становятся победителями этого конкурса.

Ранее в воскресенье Никита Михалков в эфире радиостанции «говорит Москва» сравнил вручение премии им. Кеннета Хадсона на европейском конкурсе музеев Ельцин-центру с наградой Третьего рейха. В конце прошлого года режиссер уже выступал с критикой музея. Так, он обвинил его в необъективности при оценке истории России и предложил скорректировать работу центра. В ответ вдова первого президента России Наина Ельцина заявила, что это «ложь» и упрекнула Михалкова в том, что он ни разу не был в центре.

Премия «Европейский музей года» вручается под эгидой Совета Европы и считается наиболее престижной в музейном деле. Ельцин-центр стал первым российским музеем, удостоенным награды им. Кеннета Хадсона «за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея».

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