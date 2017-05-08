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08.05.17 / 09:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем достиг $6,59 млрд в апреле

А экспорт из Китая в Россию составил $3,21 млрд

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Товарооборот между Россией и Китаем в апреле 2017 году увеличился на 15% в годовом выражении и составил $6,59 млрд. Об этом в понедельник сообщило Главное таможенное управление КНР.

При этом экспорт товаров из Китая в Россию составил $3,21 млрд. Импорт из России в Китай – $3,37 млрд.

Отметим, с января по апрель этого года объем торговли между странами вырос на 26,2% год к году и составил $24,7 млрд. Так, экспорт из Китая за первый квартал увеличился на 22% в годовом выражении, а импорт российских товаров – на 30,1%. Всего по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем оказался на отметке $69,52 млрд, увеличившись на 2,2%. Китайский экспорт в Россию вырос до $37,29 млрд (на 7,3%), а российский импорт в Китай упал до $32,2 млрд (на 3,1%).

По материалам: ria.ru
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