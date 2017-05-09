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09.05.17 / 13:35 Новости / Общество / Россия и мир

ИГИЛ опубликовало видео казни «российского полковника»

О его пленении организация заявила в сентябре 2016 года

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видео казни «российского полковника Евгения Петренко», якобы захваченного исламистами ранее. Об этом в организации сообщили во вторник.

Видео озвучено на русском языке. Террористы заявляют об успешной борьбе с российскими войсками и призывают их сдаться, а также угрожают россиянам новыми терактами.

Фото АБН
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Террористы перерезают горло заложнику, которого называют «полковником Евгением Петренко». О его задержании они заявляли в сентябре 2016 года. На распространенном тогда видео он называл себя сотрудником ФСБ.

Напомним, это не первое видео казни «игиловцами» якобы российских заложников. В декабре 2015 года террористы опубликовали запись казни «российского шпиона» Магомеда Хасиева. Еще раньше, в 2014 году, боевики показали видео казни российского инженера Сергея Горбунова. Он попал в плен к ИГИЛ в 2013 году.

По материалам: news.siteintelgroup.com
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