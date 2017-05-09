Госдеп: Конфликт между США и Россией в Арктике маловероятен По сравнению с другими регионами

Вооруженный конфликт в Арктике между Соединенными Штатами и Россией маловероятен. Об этом накануне заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос о возможности противостояния двух стран в Арктике, он отметил, что угроза конфликта крайне мала по сравнению с другими территориями. Кроме того, Дэвид Балтон подчеркнул, что этот регион считается «стабильным и мирным».

Добавим, 10-11 мая на Аляске запланирована министерская встреча Арктического совета. Ожидается, что в ней, в том числе, примут участие глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Членами Арктического совета, помимо США и России, являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция. Совет был создан в 1996 году, его главная задача – создать платформу для международного сотрудничества в Арктике.