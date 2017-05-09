В Таиланде из-за двух взрывов в ТЦ пострадали более 50 человек По предварительным данным, погиб один

В Таиланде из-за двух взрывов в торговом центре пострадали более 50 человек. Взрывы прозвучали во вторник около 11 утра по московскому времени.

Первая бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание ТЦ. Затем взорвался заминированный автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

Пострадавших отправили в больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел на юге страны, в провинции Паттани. На этой территории, а также в двух соседних провинциях Яла и Нартхиват действуют группы боевиков, выступающих за отделение южных зон от Бангкока. За 11 лет в результате их атак погибли более 6,% тыс. человек.