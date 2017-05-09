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09.05.17 / 16:57 Новости / Россия и мир / Финансы

Uniper намерен найти партнера для финансирования Nord Stream 2

Чтобы взял долю обязательств в пределах 50%

gazprom.ru северный потокКомпания Uniper намерена найти партнера для финансирования проекта Nord Stream 2. Об этом финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк заявил во вторник.

Дельбрюк подчеркнул, что проект по-прежнему перспективен, однако его привлекательности вырастет, если снизить затраты на реализацию. В связи с этим Uniper ищет партнера, готового взять на себя до 50% обязательств.

В мае компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall сообщили, что проект Nord Stream 2 получил от них кредиты до 2019 года. Предполагаемый размер ставки составит 6% годовых. Договоренность «Газпрома» о финансировании проекта была достигнута в апреле. Зарубежные партнеры инвестируют в третью и четвертую ветки газопровода.

По материалам: kommersant.ru
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