В Малайзии подтвердили убийство главного террориста страны В сирийской Ракке 29 апреля

Власти Малайзии подтвердили убийство самого разыскиваемого террориста страны, одного из полевых командиров террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Мухаммеда Ванди. Об этом накануне сообщил руководитель национальной полиции Халид Абу Бакар.

По его словам, после изучения данных разведки, полиция пришла к выводу что боевик был убит 29 апреля в сирийском городе Ракка в результате удара беспилотников. Ранее СМИ писали, что полиция изучает информацию для того, чтобы подтвердить личность убитого мужчины.

Добавим, Мухаммед Ванди занимался вербовкой новых боевиков в ИГ, а также сбором денежных средств для террористической организации. Он также подозревается в подготовке атаки на бар Куала-Лумпура в прошлом году. Ранее стало известно, что в результате удара американского беспилотника в Афганистане был убит региональный лидер ИГ Абдул Хасиб. Он был убит 27 апреля в результате совместной операции вооруженных сил Афганистана и США.