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10.05.17 / 18:55 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

ММВБ 2028,21; РТС 1111,64

Биржа

Коллаж АБН

Торги среды на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос на 1,29% до отметки 2028,21 пункта, индекс РТС вырос на 2,39% до отметки 1111,64 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что рубль на бирже в Москве укрепился до отметки 57,5 за доллар. Этот уровень является критическим для нового локального коридора, указала Соснова. Также она предупредила, что до встречи ОПЕК в Вене волатильность нефтяных котировок останется высокой.

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