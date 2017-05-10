Московская биржа закрылась в зеленой зоне ММВБ 2028,21; РТС 1111,64

Торги среды на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос на 1,29% до отметки 2028,21 пункта, индекс РТС вырос на 2,39% до отметки 1111,64 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что рубль на бирже в Москве укрепился до отметки 57,5 за доллар. Этот уровень является критическим для нового локального коридора, указала Соснова. Также она предупредила, что до встречи ОПЕК в Вене волатильность нефтяных котировок останется высокой.