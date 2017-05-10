Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Торги среды на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос на 1,29% до отметки 2028,21 пункта, индекс РТС вырос на 2,39% до отметки 1111,64 пункта.
Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что рубль на бирже в Москве укрепился до отметки 57,5 за доллар. Этот уровень является критическим для нового локального коридора, указала Соснова. Также она предупредила, что до встречи ОПЕК в Вене волатильность нефтяных котировок останется высокой.
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