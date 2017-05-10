Ученые обнаружили связь между движениями глаз и принятием решений При помощи игры «Дилемма заключенного»

Исследователи Сколтеха, Томского государственного университета и Орегонского университета выявили связь между движениями глаз и принятием решений. Результаты исследования опубликованы в PLoS One.

В ходе эксперимента испытуемым было предложено сыграть в «Дилемму заключенного». По легенде игры, двух людей обвиняют в преступлении, их задача – выбрать один из вариантов: сдать напарника или договориться и молчать. Если оба игрока соглашаются предать напарника, они получают два года тюрьмы; в случае, если только один из напарников предает другого – предавший получает свободу, преданный – десять лет тюрьмы; в случае договоренности игроки получают по полгода.

Ранее исследователи выяснили, что участники соглашаются договориться и молчать только в 20% случаев, если они незнакомы. Знакомые же люди соглашаются сотрудничать чаще. Ученые отследили движения глаз игроков не знакомых, а затем и познакомившихся друг с другом. В первой серии испытаний не знавшие друг друга игроки чаще нажимали кнопку «предать». При этом их взгляд «бегал» и максимально задерживался именно на этом варианте.

После знакомства игроки чаще стали выбирать «кооперативный» вариант, а также поменялся характер перемещения взгляда испытуемых. Теперь взгляд перемещался между разными вариантами действий еще чаще, но задерживался на короткие промежутки времени.