Фонд Кадырова выделит 5 млн рублей на памятник жертвам политических репрессий Установить его планируют в Москве

Чеченский фонд Ахмата Кадырова выделит 5 млн рублей на мемориал жертвам политических репрессий. Об этом в среду рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров потребовал создать мемориал, который будет напоминать о сталинских репрессиях. Памятник планируют поставить в Москве ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Напомним, ранее в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о преследованиях и убийствах геев в Чечне. В ответ на это пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что в Чечне нет мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Представители общественности Чечни обвинили «Новую газету» в клевете.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина проследить за соблюдением прав гомосексуалистов в Чечне. Об этом же президента попросила омбудсмен Татьяна Москалькова. Путин пообещал обсудить ситуацию с генпрокурором России Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.