Все новости

10.05.17 / 20:59 Новости / Россия и мир / Финансы

Фонд Кадырова выделит 5 млн рублей на памятник жертвам политических репрессий

Установить его планируют в Москве

Кадыров репрессииЧеченский фонд Ахмата Кадырова выделит 5 млн рублей на мемориал жертвам политических репрессий. Об этом в среду рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров потребовал создать мемориал, который будет напоминать о сталинских репрессиях. Памятник планируют поставить в Москве ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Напомним, ранее в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о преследованиях и убийствах геев в Чечне. В ответ на это пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что в Чечне нет мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Представители общественности Чечни обвинили «Новую газету» в клевете.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина проследить за соблюдением прав гомосексуалистов в Чечне. Об этом же президента попросила омбудсмен Татьяна Москалькова. Путин пообещал обсудить ситуацию с генпрокурором России Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

По материалам: tass.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.