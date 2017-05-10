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10.05.17 / 15:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский СКА получил участок под строительство Центра хоккейной подготовки

В Московском районе

ска-хоккей-болельщица-sisters.ska.ru_Петербургский хоккейный клуб СКА получил участок под строительство Центра хоккейной подготовки. Вопрос о предоставлении земли рассматривался в среду на заседании Смольного.

СКА получил участок в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина. Там клуб намерен построить спортивный комплекс площадью 36 тыс. кв. м. Он будет включать ледовую арену с трибунами для зрителей на 2 тыс. мест, ледовую арену без трибун, а также спортивный зал, центр хоккейной подготовки и плавательный бассейн.

Строительство объекта займет 42 месяца. Ежегодная арендная плата для клуба составит около 1,8 млрд рублей.

Отметим, в настоящее время СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце, который не принадлежит клубу. Арена вмещает около 12 тыс. зрителей. О планах клуба получить участок под строительство новой ледовой арены в апреле этого года сообщал вице-президент СКА Роман Ротенберг.

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