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10.05.17 / 10:58 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный одобрил поправки в Генплан Петербурга

Касающиеся аэроэкспресса до Пулково

Петербург из космосаАдминистрация Петербурга одобрила поправки в Генплан города. Такое решение члены правительства приняли на заседании в среду.

Одна из поправок – аэроэкспресс до Пулково от Витебского вокзала, время пути на котором составит 25 минут. Приблизительная стоимость его создания оценивается в 24 млрд рублей. При этом возможность создания аэроэкспресса до Балтийского вокзала больше рассматриваться не будет.

От аэропорта до Купчино можно будет добраться за 11 минут, однако вопрос сооружения остановочного пункта в этом месте все еще рассматривается, рассказал глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев.

Среди других корректировок Генплана – альтернативная транссировка Восточного скоростного диаментра, а также линии легкорельсового трамвая в Пушкинском районе. Далее корректировки будет рассматривать Законодательное Собрание Петербурга.

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