Что делать, если сотрудники наглеют?

Михаил Смущенко гендиректор ТСК «Гельстер»

Ни один коллектив не застрахован от появления зарвавшегося сотрудника. Такие подчиненные могут раздражать, ведь их поведение совсем не способствует укреплению авторитета руководителя и негативно влияет на атмосферу в коллективе. И потому у некоторых начальников возникает желание быстрее избавиться от наглеца. Желание объяснимое, но не всегда самое эффективное.

Против системы

В своей практике я встречался с тремя типичными проявлениями «наглости» сотрудников. Все они сводятся к своеобразному «эмоциональному шантажу», к желанию манипулировать боссом, получить что-то для себя с помощью хитрости, а не упорного труда. Именно поэтому эти поведенческие паттерны должны быть пресечены в максимально короткие сроки.

Один из самых распространенных случаев проявления «наглости» – когда подчиненного вдруг перестают устраивать принятые в компании порядки. Например, сотрудник начинает игнорировать общепринятый график работы. Когда весь коллектив собирается в десять, этот «революционер» опаздывает на час или два. Зато когда коллеги уже расходятся по домам, он демонстративно засиживается допоздна. На справедливые замечания руководства подчиненный предпочитает отшучиваться или придумывать нелепые отговорки.

Что делать в этом случае? Решить для себя, насколько вам нужен этот работник. Он действительно полезен для компании, выполняет план работ, отлично справляется со своими обязанностями? Тогда стоит вывести его на откровенный разговор о причинах такого отклоняющегося поведения. Если сотрудник честно признался, что график работы перестал для него быть удобным, и он предпочел бы приходить и уходить попозже, тогда рассмотрите в порядке исключения подобный вариант, но с некоторыми оговорками.

Во-первых, я советую договориться «на берегу» не только об особых условиях, но и об ответственности, которую на себя возьмет «счастливчик». Например, пусть гарантирует четкое перевыполнение плана работы. Кстати, с теми, кто до этого не справлялся с планом, не стоит особые условия даже обсуждать. Во-вторых, подкрепляйте все изменения официально. Имеет смысл перезаключить договор и установить для сотрудника испытательный срок. Это условие поможет вам обезопасить себя, так как будет стимулировать подчиненного сохранить для себя удобные условия работы.

Для себя любимого

Еще один тип «наглецов» на работе – те, кто регулярно говорит о каких-то поощрениях и бонусах. Например, просит себе дорогую фирменную ручку, когда у коллег обычные пластмассовые. Или мечтает в вашем присутствии громко и вслух о кабинете с панорамным видом на город, а не с окнами во двор. Часто эти желания ничем не обоснованы, но бывают и исключения. В этом случае я советую задать подчиненному закономерный вопрос «Зачем тебе это?» и выслушать его аргументацию. Потому как для менеджера по продажам, который регулярно выезжает на встречи с крупными клиентами, дорогая ручка – это элемент престижа, доказательство серьезности намерений и подтверждение имиджа успешной компании. А вот для секретаря это просто блажь.

Но даже в случае с обоснованными пожеланиями заранее определите границы возможного. Одно дело, когда речь идет о ручке, другое – о корпоративном автомобиле. Решите, какие траты компания может себе позволить, а какие – совершенно недопустимы. И не забудьте сразу дать понять сотруднику, что единичное выполнение его пожеланий совершенно не означает, что после ручки можно немного подождать, а затем через месяц вновь просить под тем же предлогом кожаное кресло, часы и автомобиль.

Правда, не со всеми подчиненными, даже самыми эффективными, стоит договариваться. Есть еще один тип зарвавшихся сотрудников, с которыми у меня, напротив, разговор короткий. Это те, кто считают возможным фамильярничать с вышестоящим начальством. Таких сотрудников лучше прерывать сразу, причем лучше всего делать это при коллективе. Желающие быть «на короткой ноге» с боссом надеются, что «дружба» поможет им в трудовой деятельности. В результате они позволяют себе хуже относиться к выполняемым обязанностям и подрывают авторитет руководителя. Да и другие подчиненные, ориентируясь на такого наглеца, начинают позволять себе вольности. Потому, если резкое замечание не сработает, то сотрудника нужно увольнять. Все- таки эффективную работу невозможно построить без взаимного уважения и выполнения элементарных правил этикета.