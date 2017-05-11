Fitch повысила рейтинги «Башнефти» До «ВВ+»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «Башнефти» в иностранной и национальной валютах. Об этом сообщили в агентстве в четверг.

Рейтинги повышены с «ВВВ-» до «ВВ+» . Прогноз по рейтингам «стабильный».

Напомним, в начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали иск в отношении АФК «Система», которой раньше принадлежала «Башнефть», на сумму 106,6 млрд рублей. Как отмечал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с «организационно-финансовыми манипуляциями». По его словам, в результате «некоторых административных действий» «были выведены активы». Арбитражный суд Москвы накануне вернул иск истцам.