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11.05.17 / 19:43 Новости / Россия и мир

Fitch повысила рейтинги «Башнефти»

До «ВВ+»

башнефтьМеждународное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «Башнефти» в иностранной и национальной валютах. Об этом сообщили в агентстве в четверг.

Рейтинги повышены с «ВВВ-» до «ВВ+» . Прогноз по рейтингам «стабильный».

Напомним, в начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали иск в отношении АФК «Система», которой раньше принадлежала «Башнефть», на сумму 106,6 млрд рублей. Как отмечал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с «организационно-финансовыми манипуляциями». По его словам, в результате «некоторых административных действий» «были выведены активы». Арбитражный суд Москвы накануне вернул иск истцам.

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