Google заплатила 438 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства РФ Таковы были условия мирного соглашения с антимонопольной службой

Американская компания Google оплатила административный штраф в размере 438,067 млн рублей за нарушение российского антимонопольного законодательства. Об этом в Федеральной антимонопольной службе сообщили в четверг.

Сообщается, что компания выплатила всю сумму 9 мая. Это стало выполнением одного из условий мирного соглашения, которое Google и ФАС заключили 17 апреля. Штраф включал в себя штрафы компаниям Google Inc. и Google Ireland по 500 тыс. рублей, в сумме — на 1 млн рублей за неисполненное предписание ФАС.

Напомним, американская компания также согласилась исполнить предписание и отказаться от эксклюзивной предустановки своих приложений на смартфонах на платформе Android. Также она больше не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности, на первый экран гаджета. Кроме того, Google приведет все свои контракты с вендорами в России в соответствие с условиями мирового соглашения.