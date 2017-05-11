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11.05.17 / 05:36 Новости / Россия и мир / Спорт

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в решающем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ

Итоговый счет в серии – 4:3

Pittsburgh Penguins v Washington Capitals«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 2:0. Последний матч серии между командами за выход в следующий раунд плей-офф НХЛ прошел в четверг в Вашингтоне.

Первый период остался безголовым. На 29-й минуте Раст после передач Гюнцеля и Кросби вывел «пингвинов» вперед. На 45-й минуте Хернквист точным броском установил окончательный счет в поединке.

Отметим, вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери совершил за матч 29 сейвов. На счету Александра Овечкина и Евгения Малкина по 3 броска, у Евгения Кузнецова – 2 броска.

В финале Восточной конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттава Сенаторз». Первый матч серии пройдет в Питтсбурге 16 мая.

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