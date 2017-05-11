Приставы взыскали с петербургской компании 2,5 млн рублей в пользу пограничников ФСБ Потому что компания вовремя не выполнила капремонт дизелей пограничного корабля

Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу взыскало с ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» 2,5 млн рублей в пользу пограничного управления ФСБ России. Об этом в УФССП рассказали в четверг.

Компания должна была провести капремонт двух дизелей корабля «Н. Сипягин», относящегося к погрануправлению ФСБ по Приморскому краю. Компания из Петербурга выполнила работы только спустя полтора года после истечения срока контракта. Отметим, помимо неустойки в 5 млн рублей суд признал законным штраф для компании в размере 177 тыс. рублей. Однако 2,5 млн рублей неустойки компания уже выплатила, оставалась половина.

Ранее УФССП рассказала о выплате долга в размере 100 тыс. рублей за порчу объекта культурного наследия. «Дом Савина» на Петроградской стороне в судебном порядке признали находящимся в плохом состоянии. ЖКС №2 Петроградского района пришлось выплатить долг.