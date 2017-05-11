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11.05.17 / 17:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Бывший офис Сбербанка на Фурштатской в Петербурге выставили на продажу

С начальной ценой 318 млн рублей

сбербанк фурштатскаяБывший офис Сбербанка на Фурштатской улице в Петербурге выставили на продажу. Об этом в четверг сообщили в Российском аукционном доме.

Как пишет «Санкт-Петербург.ру», торги пройдут 13 июня. Начальная стоимость дома составляет 318 млн рублей, цена 1 кв. м равна почти 93 тыс. рублей.

Площадь здания – почти 3,5 тыс. кв. м. Оно находится на земельном участке площадью 1,5 тыс. кв. м.

Здание построено в XIX веке. Его реконструировали в 1998 году. В доме устроили подземный паркинг, для которого был поднят уровень первого двора. В то же время в доме надстроили лицевой флигель над третьим этажом в соответствии с неосуществленным проектом конца XIX века.

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