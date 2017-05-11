«Крымнашизм», мат и тайные «единороссы» в переписке петербургских «яблочников»

Конфликт с приостановкой работы петербургского отделения партии «Яблоко» вышел на новый уровень. Партийцы пишут друг другу письма, из которых следует, что глава отделения Михаил Амосов якобы симпатизировал вхождению Крыма в состав России, от партии на последних выборах шли члены «Единой России», а дискуссии велись неподобающим образом.

Депутаты ЗакСобрания Петербурга Борис Вишневский и Михаил Амосов призвали своих однопартийцев в Петербурге скорее пройти процедуру перерегистрации, чтобы «как можно быстрее восстановить нормальную работу петербургского отделения партии «Яблоко» и сделать его более сильным». Парламентарии написали письмо своим товарищам, копия которого есть в распоряжении АБН. В нем они пересказывают события последних месяцев и дают им свою оценку.

Напомним, федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия петербургского отделения партии 31 марта. Это предложили сделать 34 члена отделения из Петербурга, среди которых Оксана Ковалева, Андрей Палевич, Арсений Афинговенов и другие. Приостановка произошла незадолго до выборов нового руководства ячейки. До последнего момента отделение возглавлял Михаил Амосов.

В своем обращении к членам петербургского «Яблока» Вишневский и Амосов заметили, что на заседаниях федерального бюро за предложение «яблочников» голосовал только один их представитель – Александр Кобринский (бывший депутат Заксобрания). Другие члены бюро от Петербурга их не поддержали.

С решением федерального бюро парламентарии не согласились, а претензии однопартийцев назвали необоснованными. Более того, Вишневский и Амосов обвиняют авторов обращения в федеральное бюро в сознательной работе по срыву конференции петербургского «Яблока». Эти 34 человека, пишут парламентарии, пытались сорвать кворум на заседании регионального совета, где принималось решение о назначении конференции. Затем срывали собрания, где выбирали делегатов. И затем пожаловались в федеральное бюро.

Депутаты также оспаривают обвинение о снижении численности партии в некоторых отделениях – по их данным после выборов 2016 года в петербургское отделение вступили 102 человека. Новых членов «Яблока» не было только в Кировском районе.

Вишневский и Амосов в обращении рассказывают как из Петроградского отделения партии исключили девять человек. Это люди, которые, будучи «яблочниками», вступили в «Единую Россию». Еще семь человек ушли по собственному желанию, подписи под их заявлениями были получены по месту их жительства, пишут парламентарии.

В ответ на письмо Вишневского и Амосова их оппоненты-«яблочники» в новом письме (копия также есть в распоряжении агентства) заявили, что сотрудники аппарата регионального отделения в рамках «внутрипартийной борьбы» постоянно уменьшали число членов партии. Они якобы неоднократно звонили в отделение Петроградского района с предложением его членам выйти из партии. Это привело к тому, что к партийцам домой даже приходил помощник Амосова, который диктовал заявления о выходе из партии.

Также авторы ответного письма указали, что в прошлом году от «Яблока» в депутаты ЗакСа шел «единоросс» Роман Шайхайдаров (причем, до своего утверждения кандидатов от оппозиционной партии, он не сдавал партбилет от ЕР), и как четыре года назад девять человек из Петроградского местного отделения участвовали в собрании районной организации «Единой России». Сторонники «перезагрузки» отделения обвинили Амосова, а также Владимира Силантьева и Кирилла Страхова в «откровенной клевете» на руководителя петроградского отделения Александра Кобринского. А еще Амосова уличили в поддержке членов «Яблока», выступающих с «крымнашистских» позиций и за «Антимайдан». Благодаря этому якобы Андрей Якимов стал председателем Красносельского местного отделения.

Еще одним «вопиющим примером «внутрипартийной борьбы»» называется ситуация в местных отделениях. Так, якобы некоторые члены партии срывали кворумы местного «Яблока». А заместители Амосова – Анатолий Голов и Владимир Силантьев – «привнесли с собой совершенно хамский стиль общения», отмечают «яблочники». Со слов «34-х», Силантьев в соцсети называет коллег по партии «негодяями, подлецами и мерзавцами, сектантами авторитарной секты, сателлитами против власти, неудачниками и лузерами», а лидеру молодежного «Яблока» Илье Смирнову на заседании бюро регионального отделения он говорит «Если ты, б…, будешь еще так мне улыбаться в лицо, я тебе набью морду!»

«Группу Амосова» также обвинили в противостоянии с «одной из самых активных и работоспособных организаций в региональной отделении» — молодежным «Яблоком». Авторы письма утверждают, что были попытки перехватывать мероприятия молодежного «Яблока» и создать ему альтернативу.

Осудили также партийцы сотрудничество Амосова с его коллегой по ЗакСу «единороссом» Денисом Четырбоком. Они вместе разрабатывали поправки, касающиеся эвакуации неправильно припаркованных машин. Есть и другая политическая ошибка Амосова — позиция по поводу статуса Исаакиевского собора. Она якобы стала неоднозначной после того, как началось давление на фракцию «Яблоко» в парламенте Петербурга. При этом Вишневский отстаивал права жителей города, несмотря ни на какое давление, пишут 34 «яблочника».

В письме Вишневского и Амосова партийцы также усмотрели возрождение противостояния петербургского «Яблока» с федеральным руководством партии, которое завершилось в 2012 году (исключением Максима Резника и его товарищей). В выступлениях экс-руководителя отделения в СМИ – провокации и публичные обвинения, основанные на личных оскорблениях и обидах, уверены они.

Перерегистрация в петербургском отделении должны завершить 20 мая. После этого предстоит созвать конференцию по выбору руководства

Отметим, в начале апреля источник АБН в «Яблоке» сообщил, что перерегистрация направлена на то, чтобы отстранить от деятельности Михаила Амосова. На его место якобы претендует Андрей Палевич, который уже руководил отделением с 2013 по 2015 годы.

Амосов состоит в партии с момента ее основания. Политик был председателем петербургского отделения в 2002—2003 годах, затем снова занял этот пост в 2015 году. В 2003—2012 годах председателем петербургского «Яблока» был Максим Резник. В декабре 2012 года Резника сместили с поста и исключили из партии.

Татьяна Кучинская / АБН