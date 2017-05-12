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12.05.17 / 03:00 Новости / Россия и мир

Определились финалисты «Евровидения-2017»

Всего представители 26 стран

евровидениеВ Киеве завершился второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2017». Прямая трансляция концерта велась организаторами на YouTube канале конкурса накануне.

По итогам второго полуфинала в заключительной части «Евровидения» выступят артисты следующих стран: Австрия и Белоруссия, Болгария и Венгрия, Голландия, Дания, Израиль, Норвегия, Румыния и Хорватия. В первом полуфинале прошли еще десять стран:  Австралия, Азербайджан, Армения, Бельгия и Греция, Молдавия, Кипр, Польша и Португалия,  Швеция.

Помимо них, автоматически в финал конкурса проходят участники от Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, поскольку эти страны были основательницами «Евровидения». Также в финале без конкурса оказывается Украина, участник которой победил в прошлом году. В этом году в песенном конкурсе нет представителя от России, так как Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны российской участнице Юлии Самойловой. Первый канал в ответ решил не транслировать конкурс. Финал «Евровидения» состоится в субботу, 13 мая.

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