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12.05.17 / 10:53 Новости / Россия и мир

В Крыму официально началось строительство трассы «Таврида»

Полностью ее возведут к концу 2020 года

Крым ТавридаВ Крыму официально началось строительство трассы «Таврида». Памятный камень о начале строительства заложили в пятницу.

Камень заложили в Белогорском районе республики. На церемонии закладки камня присутствовали министр транспорта России Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксенов, руководитель «Росавтодора» Роман Старовойт.

Напомним, окончательный срок строительства «Тавриды» — конец 2020 года. Четыре ее участка обещают ввести к концу 2018 года. Эти участки смогут принять транспортный поток с Керченского моста.

Трасса «Таврида» пройдет через города Керчь, Симферополь и Севастополь. Ее длина 280 км. Стоимость – порядка 140 млрд рублей.

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