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12.05.17 / 10:38 Новости / Россия и мир / Финансы

Орешкин заявил о возможном ослаблении рубля из-за роста летнего импорта

До 63-64 рубля за доллар

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о возможном снижении устойчивости рубля этим летом из-за роста импорта. Об этом он сказал в пятницу.

В интервью телеканалу «Россия 24» Орешкин сказал, что с начала года объем поставок импортных товаров из дальнего зарубежья растет на 20-25%. Фактор сезонности, а также дефицит платежного баланса дополнительно ослабят рубль.

Напомним, ранее МЭР спрогнозировало ослабление рубля до 63-64 рублей за доллар. При этом на конец 2017 года ведомство ожидает роста американской валюты до 68 рублей по базовому сценарию макропрогноза до 2020 года. В целевом варианте также стоит 68 рублей. К концу 2018 года МЭР ожидает увидеть доллар на отметке 70,3-70,8 рубля.

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