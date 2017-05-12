«СИА Групп» приобрела 30% производителя антисептиков Sanitelle Ранее доля принадлежала «ВТБ Капитал Управление активами»

«СИА Групп» приобрела 30% компании «Бентус лаборатории», доля в которой ранее принадлежала структуре ВТБ. Об этом в пятницу говорится в сообщении компаний.

Финансовая сторона сделки не раскрывается. Известно, что в настоящий момент «СИА Групп» не планирует увеличивать долю в компании.

ООО «Бентус лаборатории» занимается производством бытовых кожных санитайзеров и является одним из лидеров продаж кожных антисептиков в России. Компания начала работу в 2003 году. «ВТБ Капитал Управление активами» инвестировал в компанию в 2009 году. Выручка компании «Бентус лаборатории» в прошлом году составила 240 млн рублей.