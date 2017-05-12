Следователи обыскали удмуртский Минобрнауки Накануне представителей ведомства допросили по делу о массовом отравлении

Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки Удмуртии. Следственные действия прошли накануне, сообщили в пятницу в республиканском Минобрнауки.

В ведомстве не уточнили, о каком уголовном деле идет речь. При это руководителей министерства взывают в СК для дачи показателей. Добавим, в Следственном комитете ситуацию не комментируют.

При этом накануне региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с массовым отравлением детей в лагере «Дружба». В частности, по нему допросили и.о. министра Алексея Шепталина.

С 30 апреля в лагере «Дружба» в Удмуртии проходил чемпионат «Что? Где? Когда». Около сотни его участников почувствовали себя плохо после питания в столовой. Позже у них диагностировали кишечную инфекцию.