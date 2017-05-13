ИГ взяло на себя ответственность за атаку на полицейских в Ингушетии Нападение произошло в ночь на 12 мая

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на пост полиции в Ингушетии. Об этом накануне сообщает организация SITE, которая осуществляет мониторинг информационной деятельности боевиков.

В своем сообщении организация ссылается на данные близкого к террористам агентства Amaq. Добавим, вооруженные люди напали на пост полиции в городе Малгобек в ночь на пятницу, 12 мая.

В результате атаки пострадал один из правоохранителей, который находится в реанимации. Двоих нападавших полицейские убили на месте, ими оказались Магомед Бекбузаров и Адам Магмадов. Ранее организация заявила о своей причастности к нападению на отделение ФСБ в Хабаровске. До этого ИГ взяло на себя ответственность за нападение на сотрудников «Росгвардии» и ДПС в Астрахани.