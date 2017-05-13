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13.05.17 / 19:35 Новости / Политика / Россия и мир

Собянин внес законопроект о дополнительных гарантиях для жильцов сносимых пятиэтажек

Таких гарантий 12

собянин в зарядьеМэр Москвы Сергей Собянин предложил дать дополнительные гарантии жильцам пятиэтажек, которые попадают в программу реновации. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ожидается, что городской закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального документа. В настоящее время его рассматривает Государственная дума.

В предложенном мэром законопроекте содержится 12 дополнительных гарантий. В частности, в программу сноса включат только те дома, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие в программе реновации. Такое решение должно приниматься двумя третями собственников и нанимателей. При этом жильцы могут отказаться от участия дома в программе на любом этапе ее реализации.

Напомним, накануне Собянин заявил, что в ходе реализации программы могут быть снесены общежития и коммуналки. Он пояснил, что здания, о которых идет речь, утратили статус общежитий, и люди живут там на правах социального найма.

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