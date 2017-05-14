Запущенная КНДР ракета упала в 96 км от Владивостока — СМИ В Белом доме считают, что Россия вряд ли будет «довольна»

Запущенная Северной Кореей ракета упала в 96,5 км от Владивостока. Об этом в воскресенье рассказал источник телеканала CNN.

В официальном заявлении Белого дома говорится, что Россия вряд ли будет «довольна» (запуском — прим. АБН). Ранее южнокорейские военные сообщили о новом запуске ракеты в КНДР.

Отметим, предположительно, Северная Корея запустила баллистическую ракету. Она пролетела около получаса и упала в Японском море. Напомним, ранее страна провела неудачный запуск ракеты. Это вызвало осуждение ряда государств.