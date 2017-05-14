КНДР запустила реактивный снаряд неизвестного происхождения Предположительно, баллистическую ракету

КНДР запустила реактивный снаряд неизвестного происхождения с западного побережья страны. Об этом накануне сообщили южнокорейские военные.

Запуск произвели недалеко от города Кусон. По предварительным данным, снаряд мог быть баллистической ракетой. По информации Reuters, ракета пролетела около 30 минут, после чего упала в Японском море.

Отметим, в последнее время количество ядерных испытаний и военных учений в КНДР резко увеличилось. За минувший апрель Пхеньян произвел запуск двух баллистических ракет. Оба испытания закончились неудачно. Военная активность КНДР обострила ситуацию на Корейском полуострове, а также вызвала рост негативных настроений в США и ООН.