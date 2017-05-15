ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков «Информпрогресс» и «Интеркоопбанк»

Центробанк России отозвал лицензии у двух московских банков. Об этом регулятор сообщил в понедельник.

Лицензий лишились банки «Информпрогресс» и «Интеркоопбанк». Первый, по данным ЦБ, стремился удовлетворить интересы собственников и при этом размещал денежные средства в активах низкого качества. «Интеркоопбанк» осуществлял операции, которые были связаны с «обналом» и выводом денег за рубеж.

Отметим, «Информпрогресс» был на 575 месте в банковской системе России. «Интеркоопбанк» — на 573 месте.

ЦБ проводит «зачистку» банковского сектора с 2013 года. За это время количество банков в России сократилось на треть.