Новым премьер-министром Франции стал республиканец Эдуар Филипп Макрон - первый с 1945 года президент страны, который выбрал главу правительства из другой партии

Депутат Нацсобрания от партии «Республиканцы», 46-летний мэр города Гавр Эдуар Филипп стал новым премьер-министром Франции. О решении Эммануэля Макрона в понедельник объявил управляющий делами Елисейского дворца Алекси Колер.

Первое заседание обновленного совета министров под председательством вступившего накануне в должность президента Франции пройдет в среду, 17 мая. Во главе с Филиппом правительству предстоит работать до выборов в Национальное собрание 11 и 18 июня.

Отметим, Макрон — первый с 1945 года президент страны, который выбрал главу правительства из другой партии. Филипп — заметный представитель правоцентристов. Блок Макрона объединяет выходцев из Социалистической партии и центристов из «Демократического движения» Франсуа Байру. Напомним, церемония инаугурации нового президента Франции прошла в Париже в воскресенье.