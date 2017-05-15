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15.05.17 / 17:36 Новости / Политика / Россия и мир

Новым премьер-министром Франции стал республиканец Эдуар Филипп

Макрон - первый с 1945 года президент страны, который выбрал главу правительства из другой партии

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Фото ru.rfi.fr

Фото ru.rfi.fr

Депутат Нацсобрания от партии «Республиканцы», 46-летний мэр города Гавр Эдуар Филипп стал новым премьер-министром Франции. О решении Эммануэля Макрона в понедельник объявил управляющий делами Елисейского дворца Алекси Колер.

Первое заседание обновленного совета министров под председательством вступившего накануне в должность президента Франции пройдет в среду, 17 мая. Во главе с Филиппом правительству предстоит работать до выборов в Национальное собрание 11 и 18 июня.

Отметим, Макрон — первый с 1945 года президент страны, который выбрал главу правительства из другой партии. Филипп — заметный представитель правоцентристов. Блок Макрона объединяет выходцев из Социалистической партии и центристов из «Демократического движения» Франсуа Байру. Напомним, церемония инаугурации нового президента Франции прошла в Париже в воскресенье.

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