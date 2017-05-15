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15.05.17 / 16:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев усложнил создание новых особых экономических зон

Оценкивать подготовительную документацию будут субъекты РФ

Медведев ОЭЗГлава правительства РФ Дмитрий Медведев усложнил создание новых особых экономических зон (ОЭЗ). Об утверждении соответствующего постановления он заявил в понедельник по итогам совещания с вице-премьерами.

Оценка рентабельности, доходности и сроков окупаемости особой экономической зоны стала необходимым критерием создания ОЭЗ. «Создано таких территорий было немало. Далеко не все они показали себя эффективными», — отметил премьер-министр. По его словам, оценивать проекты и перспективы развития территорий будут регионы и муниципалитеты, учитывая «все вопросы, включая экологические риски». «Наконец, управляющие компании должны иметь опыт в создании подобной инфраструктуры», — добавил Медведев.

Согласно постановлению правительства, за то, что субъект РФ не достигнет показателей, предусмотрена финансовая ответственность. Напомним, ранее Счетная палата РФ признала эффективными только 4 из 36 созданных за 11 лет ОЭЗ в 31 регионе России. Осенью прошлого года правительство закрыло восемь ОЭЗ в России. Сократили зоны в Мурманской области, Ставропольском, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, а также в республиках Алтай, Северная Осетия — Алания и Адыгея. С момента создания этих зон в течение трех лет на их территории не заключили ни одного соглашения.

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