Глава правительства РФ Дмитрий Медведев усложнил создание новых особых экономических зон (ОЭЗ). Об утверждении соответствующего постановления он заявил в понедельник по итогам совещания с вице-премьерами.
Оценка рентабельности, доходности и сроков окупаемости особой экономической зоны стала необходимым критерием создания ОЭЗ. «Создано таких территорий было немало. Далеко не все они показали себя эффективными», — отметил премьер-министр. По его словам, оценивать проекты и перспективы развития территорий будут регионы и муниципалитеты, учитывая «все вопросы, включая экологические риски». «Наконец, управляющие компании должны иметь опыт в создании подобной инфраструктуры», — добавил Медведев.
Согласно постановлению правительства, за то, что субъект РФ не достигнет показателей, предусмотрена финансовая ответственность. Напомним, ранее Счетная палата РФ признала эффективными только 4 из 36 созданных за 11 лет ОЭЗ в 31 регионе России. Осенью прошлого года правительство закрыло восемь ОЭЗ в России. Сократили зоны в Мурманской области, Ставропольском, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, а также в республиках Алтай, Северная Осетия — Алания и Адыгея. С момента создания этих зон в течение трех лет на их территории не заключили ни одного соглашения.
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