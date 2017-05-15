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15.05.17 / 06:02 Новости / Россия и мир / Спорт

«Анахайм» одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 5:3

Счет в серии – 1:1

хоккей«Анахайм Дакс» победил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3 во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ. Встреча прошла в понедельник в Анахайме.

За «Анахайм» отличились Сами Ватанен (20), Якоб Сильвербег (21), Ондржкй Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Джохансон (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие два поединка финального противостояния пройдут на льду «хищников» 17 и 19 мая.

Добавим, в финале Восточной конференции в эти дни играют «Питтсбург Пингвинз» и «Оттава Сенаторз». В первом матче серии накануне «сенаторы» одержали победу со счетом 1:2

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