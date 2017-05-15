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15.05.17 / 10:54 Новости / Россия и мир / Финансы

Суд Башкирии принял к производству иск «Роснефти» к АФК «Система»

Рассмотрение назначили на 6 июня

«Роснефть» АФК «Система»

Коллаж АБН

Арбитражный суд Башкирии принял к производству иск «Роснефти» к АФК «Система». В суде об этом сообщили в понедельник.

Рассмотрение иска произойдет 6 июня. Отметим, «Роснефть» подала иск совместно с «Башнефтью», основным владельцем которой компания стала в прошлом году.

Отметим, о подаче иска против АФК «Система» стало известно 2 мая. Претензии составляют 106,6 млрд рублей. Как пояснили в «Роснефти», иск подали из-за уменьшения стоимости активов «Башнефти» во время управления АФК «Система», которая ранее владела башкирской компанией. Московский арбитражный суд от рассмотрения иска отказался из-за иска-«дублера» в суде Башкирии.

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