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16.05.17 / 03:16 Новости / Россия и мир

Генсек ООН осудил запуск ракеты КНДР

И призвал страну соблюдать взятые на себя обязательства

ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил пуск ракеты КНДР. Об этом накануне сообщили в новостном центре организации.

Он призвал Северную Корею вернуться на путь денуклеаризации. Генсек также отметил, что запуск является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, и напомнил Пхеньяну о необходимости соблюдать международные обязательства.

Кроме того, по информации агентства Reuters, Совбез ООН намерен ввести новые санкции против КНДР, если та снова проведет ядерные или баллистические ракетные испытания. Напомним, ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Дальность полета составила около 800 км. Пхеньян признал запуск успешным.

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