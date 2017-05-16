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16.05.17 / 04:46 Новости / Политика / Россия и мир

Клинтон создала новую политическую организацию

Цель которой – продвигать прогрессивные ценности

Хиллари КлинтонБывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сообщила о создании новой политической организации Onward Together («Вперед вместе») для поддержки политических кандидатов и правозащитных компаний. Об этом она заявила накануне в своем аккаунте в Twitter.

По словам Хиллари Клинтон, ее организация направлена на вовлечение и участие людей в избирательном процессе, что является необходимым условием обеспечения демократии в США. Также цель Onward Together – продвижение прогрессивных ценностей.

По мнению телеканала Fox News, этот шаг означает официальное возвращение Хиллари Клинтон в политику. Напомним, на выборах президента США прошлой осенью ее поддержали 65,8 млн человек. За главу государства Дональда Трампа голоса отдали 62,9 млн избирателей. В США выборы непрямые и Трамп одержал победу благодаря 304 голосам коллегии выборщиков, в то время как у Клинтон было 227 голосов.

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