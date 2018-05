Клинтон создала новую политическую организацию

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сообщила о создании новой политической организации Onward Together («Вперед вместе») для поддержки политических кандидатов и правозащитных компаний. Об этом она заявила накануне в своем аккаунте в Twitter.

По словам Хиллари Клинтон, ее организация направлена на вовлечение и участие людей в избирательном процессе, что является необходимым условием обеспечения демократии в США. Также цель Onward Together – продвижение прогрессивных ценностей.

We’re launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.