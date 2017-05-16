На Пулковском шоссе в Петербурге 26 мая пройдет тренировка водителей ПМЭФ С 15 до 18 часов

На Пулковском шоссе 26 мая пройдет тренировка водителей, которые примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов, передает корреспондент АБН.

Тренировка пройдет с 15 до 18 часов. В ней примут участие более 400 автомобилей. Горожан попросили учесть транспортную ситуацию при поездках за город.

Напомним, ПМЭФ в этом году пройдет с 1 по 3 июня. В его работе традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Его выступление запланировано на второй день форума. Всего в деловой программе ПМЭФ более сотни мероприятий.