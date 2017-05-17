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17.05.17 / 12:22 Новости / Общество / Россия и мир

ВЦИОМ: Большинство москвичей поддерживают программу реновации жилья

Желающие поучаствовать в программе хотят улучшения жилищных условий

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Фото АБН вциом

Фото АБН

Большинство жителей Москвы одобряют столичную программу реновации жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду.

Реализацию программы поддерживают 67% москвичей, не поддерживают 16%.  Среди жильцов домов, находящихся в предполагаемых зонах реновации уровень поддержки реновации составляет 75%. Против высказались 11% респондентов, проживающих в таких зонах.

При этом 74% опрошенных жителей предполагаемых зон реновации хотели бы участвовать в программе по сносу ветхого жилья. Отказаться от участия предпочли бы 22%. Среди жителей столицы в целом эта доля составила 36%.

Напомним, 14 мая в Москве состоялся митинг против реновации жилья. Организаторы заявили о 20 тыс. участников, МВД — о 8 тыс. Мэр города Сергей Собянин по итогам митинга пообещал, что мнение москвичей будет учтено властями.

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