ВЦИОМ: Большинство москвичей поддерживают программу реновации жилья Желающие поучаствовать в программе хотят улучшения жилищных условий

Большинство жителей Москвы одобряют столичную программу реновации жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду.

Реализацию программы поддерживают 67% москвичей, не поддерживают 16%. Среди жильцов домов, находящихся в предполагаемых зонах реновации уровень поддержки реновации составляет 75%. Против высказались 11% респондентов, проживающих в таких зонах.

При этом 74% опрошенных жителей предполагаемых зон реновации хотели бы участвовать в программе по сносу ветхого жилья. Отказаться от участия предпочли бы 22%. Среди жителей столицы в целом эта доля составила 36%.

Напомним, 14 мая в Москве состоялся митинг против реновации жилья. Организаторы заявили о 20 тыс. участников, МВД — о 8 тыс. Мэр города Сергей Собянин по итогам митинга пообещал, что мнение москвичей будет учтено властями.