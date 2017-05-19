Абоненты «Мегафона» сообщили о сбое сети В компании обещают разобраться с проблемой

Абоненты «Мегафона» сообщили о крупном сбое в работе мобильного оператора связи. Об этом они начали сообщать в соцсетях в пятницу.

Пользователи из Самары, Нижнего Новгорода, Москвы и других городах говорят, что сеть «лежит». Оператор признал наличие «массовых сложностей со связью» и пообещал, что неисправности исправляют.

Отметим, неделю назад «Мегафон» подвергся хакерской атаке. Вирус-вымогатель WannaCry атаковал сервера компании. В тот день хакеры поразили компьютеры также нескольких государственных ведомств, в том числе МВД и СК. Атака проходила по всему миру, однако максимальное количество пораженных компьютеров зафиксировали в России.