Все новости

20.05.17 / 02:44 Новости / Россия и мир

США назвали условие прекращения ударов по сирийским войскам

Если не будет угрозы американским военным

США флагСША больше не будут наносить удары по Сирии в случае, если американским военнослужащим ничего не будет угрожать. Об этом накануне сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

По его словам, США и Россия возобновили диалог по этому вопросу, передает агентство РИА Новости. Глава комитета добавил, что общение ведется «на всех уровнях», чтобы предотвратить такие происшествия в дальнейшем.

Напомним, ранее коалиция США нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. В результате погибли несколько человек. Представители Соединенных Штатов настаивают, что удар нанесли, поскольку американским военным угрожала опасность. Совет безопасности России и российский МИД осудили действия США.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,119 seconds.