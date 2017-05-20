США назвали условие прекращения ударов по сирийским войскам Если не будет угрозы американским военным

США больше не будут наносить удары по Сирии в случае, если американским военнослужащим ничего не будет угрожать. Об этом накануне сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

По его словам, США и Россия возобновили диалог по этому вопросу, передает агентство РИА Новости. Глава комитета добавил, что общение ведется «на всех уровнях», чтобы предотвратить такие происшествия в дальнейшем.

Напомним, ранее коалиция США нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. В результате погибли несколько человек. Представители Соединенных Штатов настаивают, что удар нанесли, поскольку американским военным угрожала опасность. Совет безопасности России и российский МИД осудили действия США.