МВД не нашло нарушений в фактах из фильма ФБК о Медведеве Проверили то, что связано с передачей недвижимости фонду «Соцгорпроект»

МВД проверило факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева и не нашло в них нарушений. Об этом в пятницу рассказал обратившийся в ведомство депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Как сообщило МВД, они проверили возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимости фонду «Соцгорпроект». В результате нарушений уголовного и административного законодательства, которые могли быть отнесены к компетенции МВД, не нашли.

Напомним, Рашкин отправил запросы в несколько ведомств. Ранее ему уже ответила ФСБ, поставив на документе отметку «для служебного пользования» и сообщив, по словам депутата, «информации по вопросу чуть менее, чем ноль».

ФБК опубликовал фильм-расследование в начале марта. В нем сообщается, что Медведев имеет в собственности несколько яхт, виноградники, недвижимости и участки земли в России и в других странах.