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26.05.17 / 01:00 Новости / Общество / Россия и мир

Forbes назвал самых богатых наследников в России

На первом месте – сын совладельца «Лукойла»

ЛукойлИздание Forbes назвало наследников богатейших россиян. Соответствующий список журнал опубликовал накануне.

Всего в списке находятся 20 семей, где на каждого ребенка приходится порядка $2,3 млрд. На первом месте расположился сын совладельца ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф. По данным журнала, Юсуф Алекперов унаследует $14,5 млрд. На втором месте –дочь председателя совета директоров «СГК» Тара Мельниченко с потенциальным состоянием в $13,2 млрд. Третью строчку разделили два ребенка председателя правления ОАО «Новатэк». Их унаследованная сумма превысит $9 млрд.

Во всем  списке российских миллиардеров значатся 96 фамилий. Их общее состояние составляет $386 млрд. В общей сложности у них 274 ребенка. Таким образом, на каждого из детей приходится в среднем более $1 млрд от накопленного родителями капитала.

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