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30.05.17 / 15:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургские дольщики ГК «Город» 31 мая начнут голодовку

Время и места акции пока не раскрывают

гк городПетербургские дольщики ГК «Город» 31 марта намерены объявить голодовку. Об этом во вторник АБН рассказала дольщица Алла Андреева.

В голодовке планируют участвовать пять человек. Время и место акции пока не раскрывают – дольщики боятся, что им «будут мешать».

Акция начнется накануне Петербургского экономического форума. Дольщики ГК «Город» рассчитывают таким образом привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Петербург 2 июня.

Отметим, на прошедших выходных прошли совещания по вопросу обманутых дольщиков с участием вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Во время этой встречи подрядная организация «Проммонолт» сообщила, что уже поданы документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию двух объектов ГК «Город» — корпусов 6А и 7А.

По словам Аллы Андреевой, эти корпуса пока не готовы к эксплуатации. По ее словам, в обоих домах не сделана электрика, корпус 7А отключили от отопления в апреле и объект не грелся во время морозов.

«У них не доделано остекление, не доделана инженерия. Они снаружи стоят достаточно симпатичные, но даже снаружи на фотографиях видно, что остекления нет. В этих домах в том состоянии, в котором они сейчас находятся, жить невозможно», — рассказала дольщица.

Напомним, ГК «Город» начал возведение трех жилых комплексов – «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда — в 2011—2012 годах». Первые объекты обещали сдать в 2013 году.

Однако ГК «Город» не смог завершить работы в срок. В 2014 году к стройке подключись власти Петербурга. Совладельцы компании – братья Максим и Руслан Ванчугов – в настоящее время находятся под арестом.

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